LIVE. Vaccinheisa bij Duivels - Martínez: “We zijn nu sterker dan op het WK” - 2 juni erg speciale dag Vertonghen

Derde dag in de EK-voorbereiding van de Rode Duivels, die het morgen in een eerste oefeninterland opnemen tegen Griekenland. Om 19u trainen ‘Onze Jongens’ in het Koning Boudewijnstadion, om 14u spreken zowel Simon Mignolet als Roberto Martínez de pers toe. Die laatste heeft het ongetwijfeld ook over de coronaheisa: een deel van de spelersgroep ging niet in op het hen aangeboden vaccin.