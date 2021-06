LIVE. Thorgan Hazard reist niet mee af naar Sint-Petersburg - Fans wuiven Duivels uit

Rode Duivels Henry toont dat hij het voetballen nog niet verleerd is en zet Duivels te kijk: “Hij is al 10 jaar met pensioen en maakt hier gewoon heel ons land af!”

14:35 Dat Thierry Henry goed kon voetballen, wisten we al. Maar op training toonde de T3 van de Rode Duivels nu dat hij dat allerminst verleerd is. In een video is te zien hoe de Fransman, nota bene met z’n linker, de bal enig mooi in de winkelhaak trapt, tot grote ‘ergernis’ van de Duivels.