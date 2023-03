LIVE. Tedesco roept Lavia voor het eerst op - Naast Witsel en Mertens ontbreken ook spelers van Genk, De Condé: “Gedegouteerd”

Rode DuivelsDe eerste selectie van Domenico Tedesco is er een zonder Axel Witsel en Dries Mertens. Ook geen spelers van Racing Genk (Heynen, Trésor) en Club Brugge (Vanaken). Wel van de partij is Roméo Lavia, voor het eerst. Ook Bornauw, Mangala en Lukebakio zijn opvallende namen. De Rode Duivels starten op vrijdag 24 maart hun EK-kwalificatiecampagne in Zweden. Vier dagen later is er een oefenpot tegen Duitsland. Mis in onderstaande liveblog niets van het gebeuren. Eens de selectie bekend is, zullen Marc Degryse en Maarten Breckx in HLN LIVE de beslissingen van Tedesco uitvoerig bespreken.