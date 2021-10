LIVE. Spanning alom: Lloris redt schot De Bruyne, Courtois doet hetzelfde bij poging van Pogba

Rode Duivels Vanheusden maand out met scheurtje in hamstrings

4 oktober De schade is dan toch groter dan verwacht. Bij de bekendmaking van zijn selectie voor de Final Four in de Nations League vorige week zei Roberto Martínez nog dat hij niet vollédig uitsloot dat Zinho Vanheusden nog zijn opwachting zou maken, maar intussen kwam aan het licht dat de verdediger van Genoa een scheur in de hamstrings heeft opgelopen. Een blessure die hem andermaal een maand aan de kant zal houden.