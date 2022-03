LIVE. Simon Mignolet en Thorgan Hazard spreken de pers toe in Tubeke

Rode Duivels OPROEP. Beleef de twee vriend­schap­pe­lij­ke wedstrij­den van de Rode Duivels LIVE bij DPG Media

Na vier maanden zonder interlandvoetbal is het opnieuw tijd voor de Rode Duivels. Jij kan hen aanmoedigen in de oefenwedstrijden tegen Ierland (26 maart) en Burkina Faso (29 maart)! Maarten Breckx en zijn analisten Marc Degryse, Jan Mulder, Heleen Jaques en Cyriel Dessers zijn op zoek naar publiek voor Deviltime. Wil jij één van die wedstrijden bijwonen in de hoofdzetel van DPG Media in Antwerpen? Vul dan meteen DIT FORMULIER in!

21 maart