LIVE SERVIË-ZWITSERLAND. Vier goals in zinderende eerste helft, Embolo zorgde vlak voor rust voor 2-2

Franse voetbalweb­si­te past na vele stevige reacties haar smakeloze commentaar over Dries Mertens aan

Onder het mom van ironie en sarcasme maakt de Franse voetbalwebsite SO FOOT.com er een sport van geregeld de tackle vooruit in te zetten. Maar de begeleidende commentaar bij de punten van Dries Mertens (3 op 10) na de match tussen Kroatië en de Rode Duivels gisteravond, was er nog meer dan los over. Na vele kwade reacties besliste de redactie om de tekst aan te passen, al schrijven ze ook dat ze het hier niet bij laten.

12:58