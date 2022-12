LIVE SERVIË-ZWITSERLAND. Mitrovic wil strafschop na duel met Schär, maar ref wuift protest weg

Roberto Martínez over spanningen in de groep (“ja, die zijn er”), Kroatië en emotionele reacties van z’n spelers: “Ze toonden té veel verantwoor­de­lijk­heid”

De vragen waren scherp, de antwoorden een stuk minder - zo gaat dat met onze bondscoach. Roberto Martínez daags na de nederlaag tegen Marokko. “We are hurting together, we lijden samen.”

28 november