LIVE. Rode Duivels vanuit Charleroi vertrokken naar Rusland, waar ze morgen hun EK openen

Rode DuivelsHet is zover! Vanavond trappen Turkije en Italië het EK op gang, maar, nog belangrijker: de Rode Duivels reizen naar Sint-Petersburg om er morgen hun opener af te werken tegen Rusland. Welk nieuws valt er nog te rapen in het Belgische kamp? Via deze liveblog blijft u op de hoogte!