LIVE RODE DUIVELS. Van Gaal “jaloers op Martínez”: “Ik heb weleens kritiek geleverd op Courtois, maar hij is wel een keeper van niveau”

Rode Duivels Rode Duivels of Oranje, Martínez of Van Gaal? Degryse: “Courtois en De Bruyne, dat heeft Nederland niet”

De plek in de Final Four is zo goed als zeker voor Oranje, maar een prestigeslag wordt het zondag in Amsterdam sowieso. De pijnlijke 1-4 in juni in het achterhoofd, is België uit op eerherstel. Maar wie heeft de beste ploeg en wie de beste bondscoach? Een vraag die VTM-analisten Jan Mulder en Marc Degryse gisteravond in de studio voorgeschoteld kregen.

23 september