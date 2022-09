LIVE RODE DUIVELS. Van Dijk kopt Oranje op voorsprong: 1-0!

Rode Duivels BEKIJK. Bondscoach Martínez pakt rood in blessure­tijd en wordt in Nederland vervangen door Henry: “Spelers een etentje betalen”

Rood vond hij het zelf niet. Geel misschien wel. Roberto Martínez pakte in blessuretijd van België-Wales rood nadat de bondscoach de bal even bijhield. “De aanvoerder heeft me gezegd dat ik de spelers nu een etentje moet betalen.” Thierry Henry zal zondag tegen Nederland op de bank zitten.

22 september