LIVE. Rode Duivels trekken met mooie 2-0-voorsprong de kleedkamer in na sterke eerste helft

Rode DuivelsVijf dagen na de eenvoudige zege in Estland kijken de Rode Duivels in het Koning Boudewijnstadion Tsjechië in de ogen. Een nieuwe overwinning zou de Belgen alweer een flinke stap dichter bij het WK van 2022 in Qatar brengen. Rekenen de Duivels in eigen huis af met de Tsjechen? U kan de wedstrijd uiteraard LIVE volgen op HLN.be of bekijken op VTM.