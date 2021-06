LIVE. Rode Duivels trainen laatste keer op Belgische bodem voor vertrek naar Sint-Petersburg

Rode Duivels Trossard gelooft dat hij impact kan hebben: “Ik ben het type dat wedstrij­den kan openbreken”

15 juni Een tiental dagen geleden gingen er tijdens de opwarming voor de oefeninterland tegen Kroatië alarmbellen af op de perstribune, toen Leandro Trossard het na een tiental minuten voor bekeken hield en terug naar binnen trok. Hinder aan de quadriceps, bleek het verdict na de wedstrijd. “Zorgen heb ik me daar toen niet echt over gemaakt”, vertelde de winger van Brighton & Hove Albion tijdens een persmoment in Tubeke.