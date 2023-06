LIVE RODE DUIVELS. Technisch directeur Schelstraete over Lukaku, die morgen arriveert: “Romelu voelt zich goed bij ons, hij zal met de voeten willen spreken”

De Champions League-finale is gespeeld, maar op vakantie is het nog even wachten - toch voor de internationals. De Rode Duivels stroomden deze voormiddag toe in Tubeke om zich voor te bereiden op de EK-kwalificatieduels tegen Oostenrijk en Estland. Op Batshuayi, Courtois en Lukaku is het nog even wachten. Op deze pagina zit u goed om geen enkel duivels nieuwtje te missen.