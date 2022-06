LIVE RODE DUIVELS. Resterende Duivels werken laatste training op Belgische bodem af voor afreis naar Warschau

Rode Duivels “Het is logisch dat de lijn niet evenwijdig loopt met de zestienme­ter­lijn”: onze huisref fluit opvallend kwade Martínez terug na vermeend buitenspel bij gelijkma­ker Wales

Bondscoach Roberto Martínez was bijzonder ontstemd na het 1-1-gelijkspel in Wales. De Spanjaard voelde zich bestolen nadat de gelijkmaker van Wales in de slotfase door de VAR gevalideerd werd. “Ik wil een uitleg krijgen over wat hier gebeurd is.” Uitspraken die niet goed vielen bij onze analisten Jan Mulder en Marc Degryse, en ook onze huisref Tim Pots dient Martínez van repliek.

