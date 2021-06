LIVE. Rode Duivels reizen morgen naar Duitsland na laatste training in Tubeke - Was er een geheime ontmoeting met familieleden?

Rode Duivels Al dit moois verdient een climax: de indrukwek­ken­de cijfers onder Roberto Martínez

26 juni Sevilla zien en… Cristiano Ronaldo uitschakelen. Want hier, in de achtste finales van dit EK, mag het nog (lang) niet stoppen voor deze Gouden Generatie. Al dat moois onder Roberto Martínez dient een climax te krijgen. Want wat zijn de cijfers onder de huidige bondscoach fenomenaal te noemen. Soms ook verrassend, want topschutter Romelu Lukaku blijkt niet eens de efficiëntste Rode Duivel. En wist u dat slechts één speler ooit rood pakte onder het bewind van Martínez?