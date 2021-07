LIVE. Rode Duivels mét Kevin De Bruyne, Eden Hazard en Timothy Castagne vertrokken naar München

Rode Duivels Kat Kerkhofs felici­teert Dries Mertens vanuit de tribunes in Sevilla met hun zesde huwelijks­ver­jaar­dag

28 juni Gespot in het Estadio de La Cortuja van Sevilla: Kat Kerkhofs. Niet moeilijk, de wederhelft van Dries Mertens was erop uit haar Rode Duivel eraan te herinneren dat het net vandaag hun zesde huwelijksverjaardag is. Kat, die vlogt voor Katje voor de Sfeer bij ‘GoPlay’, trok daarvoor alle registers open en was uitgerust met een handgeschreven pancarte. ‘Gelukkige huwelijksverjaardag, baby’, staat er in het Engels te lezen. Net als tegen Finland moet Dries Mertens wel weer vanaf de bank toekijken. Na matige prestaties tegen Rusland en Denemarken is hij zijn plaats in de basis kwijtgespeeld. Invallen mocht Mertens wel, snel na de pauze door het uitvallen van Kevin De Bruyne. Maar scoren en dan het karakteristieke hartje vormen om richting zijn Kat te lopen, zat er nooit in. Al was dat natuurlijk alles behalve een smet op de collectieve Belgische pret.