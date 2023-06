LIVE RODE DUIVELS. Met de brede glimlach: Romelu Lukaku na de heisa van de voorbije dagen present op training

“Vertrek bij Dortmund zal beste zijn”: Thorgan Hazard praat over toekomst bij inhuldi­ging van Red Court-plein­tje in Waregem

De kans is groot dat Thorgan Hazard (30) Borussia Dortmund deze zomer definitief verlaat. Dat liet de Rode Duivel uitschijnen tijdens de inhuldiging van ‘zijn’ Red Court-voetbalpleintje in Waregem. “Mijn doelstelling is zo veel mogelijk spelen.”