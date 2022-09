LIVE RODE DUIVELS. Martínez verrast: Debast begint in de basis tegen Wales

Rode DuivelsVanavond spelen de Rode Duivels hun vijfde groepsmatch in de Nations League. Tegenstander op de Heizel is Wales. De officiële uitzwaaimatch ook voor het WK in Qatar. In onderstaande liveblog volgt u de aanloop en uiteraard de wedstrijd zelf op de voet. De match is LIVE te bekijken op VTM, de uitzending start om 20.25u.