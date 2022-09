LIVE RODE DUIVELS. Martínez: “Niet te veel wissels doorvoeren” - Alderweireld: “Als we top zijn, kunnen we iedereen verslaan” - Mertens ontbreekt op afsluitende training

Rode DuivelsDe Rode Duivels hebben iets recht te zetten, zondag tegen Nederland. Met de leidersplaats in onze Nations League-groep als inzet. Al zullen de Belgen dan wel ferm moeten uithalen: enkel een overwinning met drie doelpunten verschil of meer is genoeg om over Nederland te springen. Nederlands bondscoach Louis van Gaal is er alleszins gerust in. Ook Roberto Martínez en Toby Alderweireld stonden de pers te woord. Volg alles in aanloop naar deze nieuwe Derby der Lage Landen in onderstaande liveblog! De wedstrijd is zondag live te bekijken op VTM.