LIVE. Rode Duivels maken wandeling in Kopenhagen - Aanvoerder Kjaer: "We spelen straks voor Eriksen”

Rode Duivels ONS RAPPORT. Nu al de schrik van het EK, drie spelers met een 8/10, maar ook een verrassen­de naam die maar net geslaagd is

12 juni Geen valse start van onze Rode Duivels op het EK. Na één helft was de klus geklaard tegen Rusland. De spaarmodus ging op na rust, al legde Romelu Lukaku er op het einde nog een derde binnen. Uiteraard is hij onze man van de match met een bijna perfecte score. Ook drie spelers met een 8 op 10, één (verrassende) speler is maar net geslaagd. Ons rapport.