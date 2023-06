LIVE RODE DUIVELS. Lukaku maakt opnieuw intrede in Lamborghini - Juventus polst naar Castagne

Technisch directeur Jelle Schelstrae­te: “EK beloften is van groot belang, maar als Duivels volgend jaar EK niet halen...”

Bondscoach Domenico Tedesco en Sports Director Football Frank Vercauteren kent u wel, maar we durven vermoeden dat Jelle Schelstraete op straat niet elke dag wordt aangeklampt voor selfies. En toch mengt de Operational Director Football zich evenzeer bij de selectie van de Rode Duivels. “De U21 zijn ook van groot belang, maar als we volgend jaar dat EK niet halen... Dán hebben we pas een probleem.