LIVE RODE DUIVELS. Lukaku maakt opnieuw intrede in Lamborghini - Duivels reizen vandaag naar Estland

Wat wil u weten over Bel­gië-Oostenrijk? Stel hier uw vragen aan Jan Mulder en Marc Degryse

De Rode Duivels kijken vanavond Oostenrijk in de ogen. Kevin De Bruyne is er door een blessure niet bij. Maarten Breckx blikt in aanloop naar het duel vooruit op HLN met analisten Jan Mulder en Marc Degryse. Heeft u vragen voor ons analistenduo? Stuur ze in via onderstaand formulier en wij schotelen ze voor.