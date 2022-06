LIVE RODE DUIVELS. Kans klein dat Lukaku nog speelt in Wales en Polen - Martínez na afgang tegen Oranje: “Kritiek over te weinig inzet, is dwaas”

Rode DuivelsNa twee vrije dagen verzamelden de Rode Duivels maandag weer in aanloop naar het tweede Nations League-duel tegen Polen, nu woensdag. De training gisteren begon met een opvallend lange speech van bondscoach Martínez, die vandaag op de persconferentie zal verschijnen samen met Youri Tielemans. In deze liveblog kunt u al het nieuws over de Duivels op de voet volgen!