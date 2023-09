LIVE RODE DUIVELS. “Heel trotse” Hugo Siquet: “Tedesco belde me een uur voor hij z’n selectie bekendmaakte”

Hugo’s first words at the camp. Good luck! 🇧🇪 pic.twitter.com/g062AA9Y8j

Op dag twee staat er in de voormiddag een training gepland. Vanaf 12u40 spreken Amadou Onana en Hugo Siquet met de pers. Ook dat kan u op de voet volgen in deze liveblog.

De Rode Duivels die arriveren in Tubeke, dat is toch altijd een beetje uitkijken naar de outfit van Michy Batshuayi. Ook nu stelt hij niet teleur met een kleurrijke groengele tshirt en wijde broek. Ook Zeno Debast maakte zijn entree in een opvallende broek. “We’re back to business”, zei Amadou Onana met de glimlach. De enige geselecteerde Duivel die pas morgen in het Proximus Basecamp wordt verwacht, is Yannick Carrasco.

Ook 'Big Rom' is in Tubeke. Door zijn beperkte voorbereiding en transferzorgen werd hier en daar getwijfeld aan zijn selectie, maar de spits is er gewoon bij.

Daar is de eerste Rode Duivel! Sevilla-aanvaller Dodi Lukebakio arriveert als eerste in Tubeke.

Weinig verrassingen in selectie Tedesco

Bondscoach Domenico Tedesco had vrijdag slechts een verrassing in zijn selectie. Rechtsachter Hugo Siquet (Cercle Brugge) is er voor de eerste keer bij. Romelu Lukaku behoort ondanks een gebrekkige voorbereiding en recente transfer naar AS Roma ook tot de kern. 'Big Rom' trainde de voorbije maanden vooral individueel en met het tweede team van Chelsea. Voor Tedesco was er nooit een 'issue'. "Ik heb geen moment getwijfeld", zei hij vrijdag. De topschutter aller tijden van de Duivels is "te belangrijk" voor de bondscoach.

Met Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne ontbreken immers al twee sterkhouders, beiden in de lappenmand met zware blessures. Courtois zorgde in juni nog voor ophef door de selectie zonder duidelijke reden te verlaten. Tedesco was hier erg van geschrokken en liet dat ook duidelijk merken. Een kans op verzoening komt er door zijn zware knieblessure nu (nog) niet.

Koen Casteels is terug na een blessure in de vorige interlandperiode en lijkt de logische vervanger van Courtois in doel. In vergelijking met de selectie in juni zijn Amadou Onana en Leandro Trossard, beiden hersteld van blessures, er ook weer bij. Charles De Ketelaere en Zeno Debast keren terug na een uitstapje op het EK voor beloften.