LIVE RODE DUIVELS. Hazard op de bank, Boyata, Theate en De Bruyne wel in de basis tegen Wales

RODE DUIVELS “Niet meer dan logische keuze”: zijn ex-coach Besnik Hasi gelooft rotsvast in ‘verdediger Dendoncker’

Een geslaagd experiment, dat er eigenlijk geen meer was. Leander Dendoncker (27) hield tegen Polen uitstekend stand in de driemansdefensie. Zoals wel vaker bij de Duivels. Ex-coach Besnik Hasi viel dan ook niet van zijn stoel. “Zo lang hij het spel maar voor zich heeft, dan is hij op z’n best. Achteraan of op het middenveld.”

16:00