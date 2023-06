LIVE RODE DUIVELS. Groep van Tedesco werkt training af, alle spelers van de partij

Held in Spanje, geen sant in eigen land: de paradox van Thibaut Courtois

Spanje buigt eens te meer diep voor Thibaut Courtois, na de bekerzege van Real Madrid woensdag op Barcelona. ‘De beste doelman van de wereld’ volgens de Spaanse (en internationale) pers, is in België niet eens de ‘beste Belg in buitenlandse loondienst’. Relaas van een paradox.