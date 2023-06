LIVE RODE DUIVELS. Gilles De Bilde over afzegging Courtois: “Als hij boos is weggestapt, moet dit voor jonge groep toch hard binnenkomen” - Dendoncker haakt af

Met olympische tickets als inzet en speelste­den waar je wellicht nog nooit van hoorde: alles wat u moet weten over EK U21

Het woord is aan de jeugd. De komende weken verdedigen de Belgische beloften ons land op het EK voetbal in Georgië en Roemenië. Maar wat staat er precies op het spel? En wie zijn de favorieten? Al uw vragen over het EK U21 beantwoord.