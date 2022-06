LIVE RODE DUIVELS. Gilles De Bilde in Cardiff: “Wales niet favoriete tegenstander van de Belgen” - Dit zijn de vermoedelijke elf, met Casteels tussen de palen

Rode Duivels Drie experts over de problemen bij de Rode Duivels achterin: “Tijd om andere jongens hun kans te geven”

De Belgische defensie, in z’n hemd gezet door Oranje. Gemiddeld gebuisd met een 3, 4 en 5 als quotering voor Boyata, Alderweireld en Vertonghen. Meer dan ooit is het duidelijk dat de verdediging het zorgenkind is van Roberto Martínez. Maar zijn er alternatieven, zoals onze huisanalist Marc Degryse zich afvraagt? Moet de bondscoach overwegen om het tactisch anders aan te pakken en dit is dit nu een reden tot paniek met het oog op Qatar? We vroegen het aan drie ervaringsdeskundigen met samen 111 caps voor de nationale ploeg. Stéphane Demol, Philippe Albert en Jelle Van Damme.

6 juni