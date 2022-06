LIVE RODE DUIVELS. Eén wissel bij de rust: Witsel blijft in de kleedkamer, Vanaken is zijn vervanger

Rode Duivels Zo was het toch nog een mooie vaderdag voor onder anderen Alderwei­reld en Mertens: daar is Kat met baby Ciro

Vaderdag is het voor alle papa’s. Ook voor de Rode Duivels die zaterdagavond op een teleurstellende 1-1 bleven steken in Cardiff. Wat beter om het humeur op te beuren dan een passage van zoon of dochter met vrouwlief. Zeker kersvers vader Dries Mertens zal het deugd gedaan hebben zoontje Ciro opnieuw in de armen te sluiten.

