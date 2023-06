LIVE RODE DUIVELS. Duivels trainen voor het eerst - TD Schelstraete over Lukaku: “Romelu zal met de voeten willen spreken”

De laatkomer die op tijd tot inzicht gekomen is: Dodi Lukebakio, de ‘ket’, is man geworden

De jeugdzondes lijken verleden tijd. Getuige daarvan zijn prestatie tegen Zweden. Van veelvuldig te laat komen tot samenwerken met een team van specialisten. Le nouveau Dodi Lukebakio (25) est arrivé. “De niet-selectie voor het WK in Qatar heeft me pijn gedaan. Maar c’est le foot. Zo zit het voetbal in mekaar. Het leven ook. Ik kan niet anders doen dan die beslissing aanvaarden.”