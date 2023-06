LIVE RODE DUIVELS. Duivels stromen toe in Tubeke, Vranckx en Bakayoko vervoegen A-ploeg - De Bilde: “Tielemans meest logische vervanger De Bruyne”

KIJK. Een high five van Lukaku en foto met De Bruyne: Rode Duivels maken in Basecamp tijd voor supporters

De vlucht van de Rode Duivels vertrok vannacht met anderhalf uur vertraging vanuit Stockholm. Niet alleen was de bagage niet tijdig ingeladen, het toestel moest door de koude weersomstandigheden ook gede-icet worden. Uiteindelijk landden de Duivels rond 4u40 in Zaventem waarna de spelers vertrokken naar het Basecamp in Tubeke.