LIVE RODE DUIVELS. De Ketalaere en Debast spreken na ochtendtraining de pers toe

Siquet: "Filosofie Muslic heeft zeker een rol gespeeld"

Hugo Siquet is er voor het eerst bij. Opnieuw een speler van Cercle Brugge die zich Rode Duivel mag noemen. De fysiek loodzware speelstijl van Miron Muslic werpt z'n vruchten af. "Die filosofie heeft zeker een rol gespeeld bij mijn selectie. Het kost veel energie en is zwaar om te spelen - de coach vraagt veel van ons. Maar het is ook zeer efficiënt en offensief, en heeft me terug op de kaart gezet. Onder Muslic heb ik veel vooruitgang geboekt."

De rechtervleugelverdediger van Cercle Brugge wil vooral stelen met de ogen. Wie hem een jaar geleden - nadat hij bij Freiburg mocht vertrekken en een stapje terug zette naar de Vereniging - had verteld dat hij nu Rode Duivel zou zijn, had hij voor gek verklaard. "De bondscoach belde me een uurtje voor hij de selectie bekendmaakte. Alexis (Saelemaekers, red.) is geblesseerd, dus hij wou me een kans geven. Ik ben heel blij om hier te zijn. 't Is een beloning voor mijn keuzes en mijn werk. Ik heb het geluk gehad om bij Cercle te belanden. Dat was de beste keuze die ik kon maken. Nu wil ik me hier tonen en me amuseren op het veld, dan zien we wel wat er bij de matchen gebeurt. Op mijn positie liggen mogelijkheden. Deze selectie was een droom en een doel. Het komt vrij snel, maar nu is het aan mij om nog progressie te maken."