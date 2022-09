LIVE RODE DUIVELS. De Bruyne maakt er op aangeven van Batshuayi meteen knap 1-0 van!

BELGISCH VOETBAL De win-wintrans­fer van Chadli: hij rekent op speelminu­ten richting WK, Westerlo op zijn goals en assists

Westerlo, of all places. De zelfverklaarde Parel van de Kempen. Dat is waar Nacer Chadli (33) zijn heropstanding wil inzetten. En vooral zijn kansen als Rode Duivel op het WK gaaf wil houden. “Wij verwachten goals en assists van Nacer”, zegt CEO Wim Van Hove.

6 september