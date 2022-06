LIVE RODE DUIVELS. De Bilde over geagiteerde Martínez: “Zo hebben we hem nog niet vaak gezien”

Rode Duivels Nederland­se pers wrijft het er graag in: “België als een versleten motor die het liefst naar de garage wil voor langdurig onderhoud”

Auwtch. 1-4. De meest ontluisterende nederlaag van de Rode Duivels onder Roberto Martínez. En dat net tegen Oranje in eindelijk nog eens een volle Heizel. De Nederlandse pers verliest enerzijds niet uit het oog dat het slechts om een partij in de Nations League ging, anderzijds laat het - terecht - niet na om de suprematie van Oranje in de verf te zetten. Net als de "onbeholpenheid” van de Belgen. “De Gouden Generatie lijkt op haar laatste benen te lopen.” In de Spaanse pers werd de volgspot gezet op Eden Hazard.

4 juni