LIVE RODE DUIVELS. De Bilde over “bedrukte sfeer” bij Duivels: “Je zag vandaag dat afgang tegen Oranje weegt op de groep”

Rode Duivels Dit luxueus resort aan de Perzische golf wordt de WK-uitvalsba­sis van de Duivels: “Het was net wat we zochten: een locatie met veel buitenruim­te”

De keuze stond al even vast, de handtekeningen zijn nu ook gezet. Niet de Banyan Tree in Doha, wel het Hilton Salwa Beach Resort — zo’n 100 kilometer verderop — wordt de uitvalsbasis van de Rode Duivels tijdens het WK in Qatar.

2 juni