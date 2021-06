LIVE. Rode Duivels bezig aan wandeling door Sint-Petersburg - Wint België na meer dan 50 jaar nog eens van Finland?

Rode Duivels “Je kan niet zomaar over die eerste helft gaan. Deze ervaren ploeg zou qua mentali­teit altíjd op niveau moeten zijn”

18 juni Voor- en nabeschouwingen over systemen en tactiek en posities: onze analist, Marc Degryse, denkt er na gisteravond het zijne van. “Kevin De Bruyne veegt alles van tafel. Deze wedstrijd wás Kevin De Bruyne. Al de rest is bijkomstig”, vertelt hij. Maar toch is Degryse na gisteren lang niet gerust, en al zeker niet over de verdediging.