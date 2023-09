LIVE RODE DUIVELS. Belgen reizen opvallend vroeg naar Azerbeidzjan, De Bilde: “Tedesco wil geen risico's nemen”

"Dat het financiële op het sportieve primeerde? Het is alles samen. Zeker niet alleen voor het geld. Maar dit is mijn job. Als er zich een opportuniteit voordoet, ga je er over nadenken. Ik zat goed bij Atlético, goed in Europa. Ik weet dat ik nog de kwaliteiten heb om in Europa te spelen. Maar wat als ik me blesseer? Dan is het nooit evident om terug te keren. Vraag maar aan Axel Witsel, die het lastig had na zijn kwetsure bij Dortmund. Makkelijk is het niet om een keuze te maken. Maar als dan zoiets op tafel ligt..."