LIVE RODE DUIVELS. Alle spelers van de partij op training, Mangala en Theate spreken met de pers: “Die linksachter? Bij de Duivels zou ik zelfs in doel staan”

Courtois blijft zeker Rode Duivel tot na WK 2026: “Fantas­tisch dat mijn kinderen die momenten kunnen meemaken”

Als de Rode Duivels zich over drie jaar kunnen kwalificeren voor het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten, dan is dat zeker met Thibaut Courtois (31) in doel. En met Adriana en Nicolas — op dat moment respectievelijk 11 en 9 jaar — in de tribune. “Ik vind het fantastisch dat mijn kinderen alle succesvolle momenten van dichtbij kunnen meemaken. Daarom wil ik nog Rode Duivel blijven tot het WK in 2026.”