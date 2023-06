LIVE RODE DUIVELS. Alle spelers op training, Mangala en Theate spreken met pers: “Linksachter? Ik zou zelfs in doel staan”

Rode Duivels spelen op 15 november oefeninter­land tegen Servië

De Rode Duivels spelen op woensdag 15 november om 20.45 uur in het Koning Boudewijnstadion vriendschappelijk tegen Servië. Vier dagen later spelen ze hun laatste EK-kwalificatiematch thuis tegen Azerbeidzjan. Servië staat momenteel 25e op de FIFA-ranking, België is vierde.