LIVE. Roberto Martínez laat (een beetje) in zijn kaarten kijken: “Weet nog niet of Lukaku zal spelen, maar Courtois start zeker en Vanaken zit in selectie”

Rode Duivels DUIVELSE DILEMMA’S. “Ik let nu goed op waar ik mijn gsm leg”: aartsmoei­lij­ke keuzes voor Leandro Trossard

19 juni Tijdens het EK leggen wij de Rode Duivels op de rooster in de reeks ‘Duivelse Dilemma’s’. Vandaag is het de beurt aan Leandro Trossard. Hij krijgt enkele moeilijke keuzes voorgeschoteld. Rode Duivel zijn of papa zijn? Fatboy Slim of Calvin Harris? En gaat hij voor Jan Mulder of Marc Degryse?