LIVE. Relatief rustige dag voor Rode Duivels, met persconferentie en training in namiddag

Rode Duivels Jeugdspe­lers STVV voelen Mignolet aan de tand: “Batshuayi en Hazard nemen het niet altijd even serieus”

12 juni Tegen welke ploeg gaan de Rode Duivels het moeilijk hebben in de groepsfase? Wat is Simon Mignolet zijn mooiste herinnering op een EK? En wie is de grootste speelvogel van de selectie? Allemaal vragen die Mignolet kreeg voorgeschoteld van jeugdspelers van STVV. Bekijk de antwoorden in bovenstaande video.