LIVE. Pech voor de Duivels! Saelemaekers ziet openingstreffer op de lat uiteen spatten

7 oktober Balverlies en dan net iets te laat reageren op Antoine Griezmann in de zestien. Youri Tielemans lag ongewild aan de basis van de gelijkmaker en volledige remonte van Frankrijk tegen de Rode Duivels in de halve finales van de Final Four in de Nations League. Mbappé zette de elfmeter feilloos om. Daarna werd Tielemans - die vooral in de tweede helft niet goed meer in de match zat - meteen gewisseld voor Hans Vanaken.