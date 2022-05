LIVE. Openda: “Heb goed contact met Hoefkens, maar weet nog niet waar ik zal spelen” - Hazard en Lukaku vandaag wél op trainingsveld

Rode Dui­vels-fans, opgelet! Alice Kibale (28) is jullie nieuwe spits bij de voetbal­bond: “Geen tattoo van Hazard, maar ik zorg wel voor pit”

De Belgian Red Insiders hebben een nieuwe spits: Alice Kibale (28), een Aalsterse met Congolese roots, wordt verantwoordelijk voor de supporterswerking binnen de voetbalbond. “Mijn vorige job was bij een bedrijf dat computerprogramma’s maakt voor autogarages: ik wéét wat het is om als vrouw in een mannenwereld terecht te komen.”

11 april