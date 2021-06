LIVE. Onze man in Tubeke: “Geen zorgen om Eden Hazard”, hij en Vermaelen pasten voor groepstraining en werkten sessie binnen af

Rode DuivelsDaags na hun intrede en eerste training in Tubeke waren er voor Timothy Castagne en Jérémy Doku meteen mediaverplichtingen. Om 10u15 spraken zij met de pers, om 11 uur was er een trainingssessie, zonder Eden Hazard en Thomas Vermalen, die binnen trainden. Volg alles op de voet in onze liveblog!