LIVE. Nu al druk verkeer op Brusselse ring: “Kom zo vroeg mogelijk” - Eerste fans verzamelen rond het stadion

Serie A Theate clasht met zijn trainer Mihajlovic: “Zijn gedrag stelt me teleur. Want hij was de slechtste op het veld”

Geen leuk einde van het seizoen voor Arthur Theate bij Bologna. De verdediger (21), stilaan een certitude in de brede kern van de Rode Duivels, werd gisteren voor de tweede opeenvolgende keer vroegtijdig naar de kant gehaald. “Wat hij nooit mag verliezen, is respect”, was trainer Sinisa Mihajlovic na afloop hard voor onze landgenoot.

16 mei