LIVE. Met Denayer en Vermaelen? De te verwachten basiself van de Duivels in Denemarken

Rode Duivels From Russia with Love: de machtsont­plooi­ing van Romelu Lukaku in vier hoofdstuk­ken, met Rusland als rode draad

11 juni All eyes on him. Romelu Lukaku (28): nooit was-ie grootser, geliefder en crucialer. Híj moet ons de komende vier weken naar Wembley schieten. In afwachting: een greep uit zijn parcours richting de absolute top. Met als rode draad: Rusland.