LIVE. Mertens gepest tijdens rondootje op training, straks spreken Carrasco en Alderweireld de pers toe

EK Voetbal Het verhaal achter het lelijke eendje onder de EK-stadions: La Cartuja, waar de Rode Duivels zondag op een erbarmelij­ke grasmat en in 35 graden aan de bak moeten

22 juni Volgende plaats van afspraak in de rondreis door Europa voor de Rode Duivels: het Estadio de la Cartuja in Sevilla. Een snikhete bakoven en smalend het gedrocht van het EK genoemd. Spaans bondscoach Luis Enrique klaagde er al over de grasmat, José Mourinho pakte er zijn eerste Europese beker en Madonna kwam er ooit optreden. Doorlichting van een stadion met een prijskaartje van 120 miljoen euro waar zelfs de bevolking van Sevilla niet al te trots op is.