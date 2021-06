LIVE. Martínez: “Rusland komt waarschijnlijk te vroeg voor De Bruyne” - Mignolet, in doel tegen Griekenland, “Vaccins zijn voor elke Duivel individueel verhaal”

Rode Duivels Rode Duivels bijna 1.000 dagen op 1 in FI­FA-ran­king (maar kans dat ze record zullen evenaren, lijkt bijzonder klein)

28 mei De Rode Duivels blijven nummer één op de FIFA-ranking. Dat viel te verwachten, de voorbije maanden vond er weinig tot geen interlandvoetbal plaats. Maar het betekent wel dat België ondertussen ruim 2,5 jaar aan de kop van het klassement staat. De Rode Duivels bekleden de eerste plaats sinds 20 september 2018. Dat zijn 980 dagen. Da's veel, héél veel, maar geen record. Het Brazilië van begin jaren 90 stond maar liefst 4.699 dagen op één. De kans dat de Belgen dat zullen evenaren, is bijzonder klein. De tweede plaats van Spanje (1.959 dagen) is ook optimistisch. Maar wie weet kunnen de mannen van Roberto Martínez Duitsland (1.148 dagen) van de troon stoten. Een goed EK is daarbij wel een must.