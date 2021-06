LIVE. Martínez onthult dat De Bruyne kleine operatie onderging en wellicht zonder masker mag spelen - Duivels trainen om 19 uur

Rode Duivels Lukaku lust hem rauw, Mertens trok eerder al aan zijn neus: Griekse verdediger Tzavellas is een pestkop

3 juni Ogen die vuur spuwen, lichaamstaal die boekdelen spreekt. Ook in een oefeninterland valt er niet met Romelu Lukaku te sollen. Toen zijn rechtstreekse tegenstander Georgios Tzavellas wel erg theatraal tegen de grond ging in duel met de Belgische kapitein, kreeg Lukaku het danig aan de stok met de verdediger. Ook in het woordenspel achteraf liet onze Griekse vriend zich niet onbetuigd, waardoor de twee op een gegeven moment neus tegen neus stonden. Big Rom versus ‘Ibracadabra’ revisited, toen Lukaku het eerder dit jaar aan de stok kreeg met Zlatan Ibrahimovic in de Milanese derby.