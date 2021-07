LIVE. Martínez: "Het moment waarop ik voel dat ik niet meer kan brengen wat nodig is, zal ik de eerste zijn om de handdoek te gooien”

Rode Duivels Na amper 4 minuten: Chadli snelst vervangen invaller ooit bij Rode Duivels én in EK-geschiede­nis

2 juli Amper vier minuten duurde de invalbeurt van Nacer Chadli tegen Italië. De flankspeler kwam na 69 minuten Thomas Meunier vervangen, maar moest zelf vier minuten later opnieuw naar de kant. Een blessure in de dij, zo gaf hij aan. Dennis Praet was zijn vervanger. Chadli was in zijn korte periode wél bijna goed voor een assist, maar Lukaku noch Hazard kon zijn voorzet afwerken. De Rode Duivel krijgt zo het record op zijn naam voor kortste invaller die opnieuw wordt gewisseld bij de Duivels. Hij neemt het record af van Christophe Lepoint. Die kwam in 2010 tegen Finland tussen de lijnen, om een kwartier later een zware knieblessure op te lopen. Het is tevens de snelst vervangen wisselspeler ooit in de EK-geschiedenis.